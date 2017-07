– Det var det som ble samlet inn i fjor. Det vi samler inn under sommerstevnet utgjør om lag fem prosent av våre totalinntekter i løpet av et år, sier stevneleder Sten Sørensen, som også er styreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Totalrenovering

Misjonsorganisasjonen omsetter for om lag 40 millioner kroner i året.

Lørdag kveld starter det tradisjonsrike sommerstevnet i Sarons Dal i Kvinesdal. Nicky Cruz skal tale på åpningsmøtet. I løpet av en drøy uke regner arrangørene med å samle 7.000 ulike mennesker til møtene og arrangementene som pågår fra morgen til kveld.

Henrik Foss

I år vil pengene som samles inn under sommerstevnet i stor grad bli brukt til en totalrenovering av stevnehallen. Like etter at stevnet avsluttes søndag kveld om en drøy uke, skal hallen bygges om for over 18 millioner kroner slik at den er klar til stevnet neste sommer.

Auksjon

– Vi tenkte å auksjonere vekk de gamle trebenkene som har stått i hallen i over 40 år. Det kan jo være et fint minne å ta med seg. Det er mye kultur i disse benkene, forteller Sørensen, som anslår at over 800 benker skal bort.

53 år etter at det første sommerstevnet ble arrangert i et plasttelt strømmer fortsatt flere tusen til Sarons Dal hver eneste sommer. Kveldsmøtene i stevnehallen har på det meste opp mot 2.000 mennesker.

Taler, musikk og humor

Blant talerne på årets stevne er Rune Edvardsen, Thomas Åleskjær, Åge Åleskjær, Egil Svartdahl, Gunnar Jeppestøl og Arnfinn Clementsen. På den musikalske fronten bidrar blant andre Garness, Justified, Solveig Leithaug og Jarle Waldemar. Det er også rom for humor i Sarons Dal. Han Innante, spilt av Toralf Nordbø skal opptre på onsdag.

Tirsdag er det lagt opp til nattåpne butikker i sentrum, noe som er en av årets høydepunkter i Liknes, med mellom 3.000 og 4.000 mennesker i gatene.

– Vi har samarbeidet i rundt 30 år med Sarons Dal om denne dagen. Hensikten er at bygdefolket skal komme i kontakt med de som er i Sarons Dal og omvendt. Omsetningsmessig er det en god dag for butikkene, sier Per Tore Bjerge i Handelshuset Kvinesdal.

Det blir også flere musikkinnslag i sentrum denne kvelden med noen av artistene som opptrer i Sarons Dal i løpet av uken.