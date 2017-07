Det sier en slektning til eieren av et hus og en garasje i Høylandsveien i Vanse som det natt til søndag ble oppdaget branner i. Politiet og brannvesenet meldte fra om brann og utrykninger dit via Twitter rundt 05.30 søndag morgen.

– Brannen i garasjen hadde blitt kvelt av seg selv og var nesten stoppet helt da vi ankom stedet, men det brant fremdeles i huset. Vi fikk slukket flammene nokså raskt, opplyser befalsvakt Tor Oddvar Thorkildsen til regionavisen Lister søndag.

Han forteller at brannvesenet drev etterslukking og lufting på stedet til rundt klokken 09.00 søndag. Det var ingen hjemme her da brannen startet.

– Noen har tatt seg inn

– Garasjen og huset står fra hverandre og det er ikke spor etter brann mellom bygningene. Brannene er påsatt, fremholder slektningen.

– Hvordan startet brannene?

– I garasjen ser det ut som det er satt fyr på ett eller annet som er lagt oppå en motorsykkel. I huset er det etter all sannsynlighet satt fyr på en kleshaug under et spisebord i stua.

– Så noen har tatt seg inn og satt fyr på?

– Ja, alle dørene i huset var lukket tidligere på kvelden, og da brannvesenet kom stod verandadøren åpen, så noen har tatt seg inn via den, sier slektningen, som ønsker å advare folk etter hendelsen.

– Det er greit for andre å vite hva som er skjedd slik at de kan være på vakt.

Enda en brann

Men saken slutter ikke der. Det var nemlig et branntilløp i også et annet bolighus like i nærheten samme natt. Denne hendelsen ble ikke meldt fra om av nødetatene via Twitter.

– Dette huset ligger bare omlag 500 meter fra det andre. Her var det satt fyr på klær i et vaskerom, men det var folk hjemme så brannen ble raskt oppdaget, sier slektningen.

Politiet bekrefter

Agder-politiets operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane bekrefter den tredje brannen overfor Lister.

– Ja, det var en brann til i Vanse som vi fikk melding om klokken 02.38, opplyser han.

Han vil imidlertid ikke si noe konkret om brannårsakene.

– Tre branner i nærheten av hverandre samme natt, det kan tyde på at de er påsatt?

– Politiet har vært på stedene og foretatt undersøkelser. Forskjellige arnesteder av brannen er ting vi jobber videre med. Hvorvidt det er sammenheng eller ikke mellom brannene skal etterforskes videre. Krimteknikere kommer mandag for å undersøke åstedene nærmere, opplyser Kleivane.