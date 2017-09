Politiet melder at de har foretatt åstedsundersøkelse både på Betel, Farsund kirke og Grønhaug etter meldinger om innbrudd og tyveri.

– Spor er sikret, skriver politiet.

Kirkeverge Even Eftestøl sier til Lister at det er Vanse kirke som er utsatt for innbrudd.

– Jeg oppdaget det tilfeldigvis da jeg pratet med en fra Betel som lurte på om vi også hadde hatt innbrudd. Da så jeg at det var et vindu som var knust. De har forsøkt å åpne en safe, men uten å lykkes. Det virker ikke som de har stjålet noe annet heller, men det er utrolig kjedelig, sier kirkevergen.

– Jeg tenker at det er noen stakkarer på jakt etter penger som har vært inne. Jeg tror ikke de har tenkt på alt de ødelegger med å bryte seg inn på denne måten, sier han videre.

Grønhaug Blomster fikk også uønsket besøk natt til fredag. Det er andre gang på under to måneder at blomsterforretningen i Vanse er utsatt for innbrudd. Tidligere i sommer fikk tyvene med seg 4–5.000 kroner. Det gjorde de ikke denne gangen, opplyser Finn Heskestad, som eier butikken sammen med sin nevø Steinar Heskestad.

– De har ikke fått med seg en eneste krone. Jeg kan heller ikke se at de har tatt noe annet med seg. Det virker som om det var kontanter de var på jakt etter, sier han.