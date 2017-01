Vogntog mistet tilhenger

Det var omkjøring via fylkesvei 464 og fylkesvei 43 gjennom hele natten. Veien ble åpnet opp igjen etter at opprydningsarbeidet var ferdig klokken 08.10.

Tilhengeren, som var lastet med tre tonn kjøkkeninnredninger/ utstyr, har fått store skader. Politiet vil opprette sak på forholdet. Sjåføren er uskadet.

Vogntoget kom vestfra, og sjåføren mistet kontrollen ved Møska, 200 meter øst for Skolandsvannet. Sjåføren har fortalt at han først hørte et dunk i hengeren, som løsnet og ble liggende på motsatt side.

Det kom en lastebil imot og denne måtte bråbremse. Lastebilen støtte såvidt borti tilhengeren.

- Hengeren løsnet plutselig. Hvorfor den løsnet vet vi ikke, men dette vil bli undersøkt nærmere, sier operasjonsleder Eivind Formo.