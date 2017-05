Veltet på moped - brakk beinet

En mopedfører veltet på fylkesvei 758 ved Haddeland i Hægebostad kommune rett før klokken 01.30 natt til søndag. Føreren klager over smerter i et ben, men var bevisst. Senere på natten meldte politiet at mannen muligens hadde brukket benet. Han var kjørt til sykehus i Flekkefjord.

En halv time senere dukket en tysk mann opp ved Farsund Resort. Mannen hadde vært på sjøen, men visste ikke hvor han var. Politiet rykket ut og hjalp mannen med å finne hjem til bopel.

Ved 01-tiden ble det meldt om kranglete gjest på et utested i Kvinesdal. Generelt hadde Agder-politiet mange meldinger om festbråk og musikk i løpet av natten, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut på alt, meldes det fra operasjonssentralen.