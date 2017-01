Varebil utfor veien

Bilen kom fra Farsund sentrum og kjørte utfor ved Klinkeleet, rett før rutebilstasjonen.

Føreren ble hentet av en annen bil og er ikke skadet, ifølge politiets operasjonssentral. Varebilen har fått en del skader.

Tanja Jørgensen Nordfonn som bor i huset sier til Lister24 at hun kom kjørende og skulle parkere utenfor huset sitt.

- Da hørte jeg et veldig høyt smell og oppdaget at bilen hadde kjørt over gjerdet og inn på eiendommen min, sier hun.

Ifølge vitner på stedet skal sjåføren tilsynelatende sett uskadd ut og ble hentet fra stedet, som også politiet har opplyst.

Trafikkulykken vil bli etterforsket av lokal politipatrulje, ifølge operasjonssentralen.