Ulykke ved Hellemyra

Fredag kveld rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Hellemyra i Farsund kommune.

Politiet mottok meldingen om trafikkulykken på Lista klokken 22.00. Operasjonsleder hos Agder-politiet meldte om ulykken like etter. Kollisjonen inntraff i krysset ved Hellemyra, og det var en personbil og en moped involvert.

Så ikke mopeden

- Hendelsen har foreløpet slik at det er en mopedist som har kommet fra Vanse mot Borhaug, og så har det kommet en bilist andre veien på Dyngvollveien. Bilen har da svingt inn til venstre mot Hellemyra, men har ikke sett mopedisten og har da truffet mopeden rett i fronten, opplyste politiets innsatsleder på stedet, Jan Åge Sakariassen til Lister24 i 22.30-tiden fredag.

- Hvordan står det til med mopedisten nå?

- Det vet vi ikke enda. Ut fra det vi ser er mopeden totalt ødelagt, så det ser ut til at han har fått en kraftig smell. Men vi vet ikke mer enn det, og nå blir han kjørt til sykehus, informerte innsatsleder Sakariassen kort tid etter ulykken.

Både politi og to ambulanser var på stedet da Listers reporter ankom stedet.

Ved bevissthet

Mopedisten, en gutt på 17 år, var ved bevissthet da han ble tatt hånd om av ambulansepersonell.

Bilføreren skal ifølge politiet være fysisk uskadet. Det er ikke mistanke om rus i forbindelse med ulykken.

Etter at mopedføreren var tatt hånd om av helsepersonell, jobbet politiet videre med å kartlegge hendelsesforløpet.

Ifølge politiets operasjonsleder ble det opprettet sak på hendelsen og førerkortet til bilføreren ble beslaglagt.

Luftambulanse

Cirka klokken 22.50 ble Lister opplyst om at en luftambulanse var på vei for å ta med seg mopedføreren til nærmeste sykehus. Mopedføreren ble fraktet med ambulanse for å møte luftambulansen på første egnede sted for å overlevere og ta imot den skadde.

Klokken 23.35 opplyser Agder-politiet via Twitter at mopedfører er fraktet til Flekkefjord sykehus.

Lårhalsbrudd

Lister får lørdag opplyst av Jan Åge Sakariassen, som har vært i kontakt med mopedførerens far, at det etter forholdene står bra til med gutten.

- Han har vært på operasjonsbordet på Stavanger Universitetssykehus, opplyser Sakariassen.

Mopedføreren ble skadet i begge benene. I det ene benet pådro han seg lårhalsbrudd og i det andre en skade i ankelen.

- Alt er i orden med nakke og hode, heldigvis, sier Sakariassen.

Det lå rester etter mopeden spredd over et større område på ulykkesstedet natt til lørdag.

- Basert på hvordan mopeden så ut etter kollisjonen, var han heldig som kom ut av ulykken med livet i behold?

- Absolutt, det vil jeg si.