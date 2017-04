En liten time etter midnatt fikk Agder-politiet melding om at en person forstyrret orden i Lyngdal sentrum. Vedkommende ble anmeldt for dette.En person ble også bortvist fra sentrum for natten.

To timer senere, klokken 02.52, ble en bilfører stoppet i Flekkefjord. Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og er i tillegg mistenkt for å kjøre bil med promille i blodet.