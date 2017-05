Ravneheitunnelen i Farsund var stengt torsdag morgen.

– Stengt på grunn av tekniske problemer, opplyste Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

Martin Torgersen hos politiet i Farsund fortalte at det dreide seg om et strømbrudd.

Like før klokken 10.00 ble det meldt at tunnelen var åpen for trafikk igjen.