– Vi skal ta litt telefoner til grunneiere og andre for å finne ut hva dette er, opplyser politiets innsatsleder Trine Dragland, når Lister24 snakker med henne etter at den tredje gressbrannen er slukket mandag kveld.

Kvart over sju rykket brannvesenet og politiet ut til en gressbrann like ved E39 i Herdal, etter rapporter om at trafikken ble satt litt ut av spill på grunn av mye røyk fra to steder i Herdal.

– Vi fikk melding om at røyken sto ut mot E39. Da vi kom frem til stedet, fikk vi slukket gressbrannen på ti minutter. Det utviklet seg aldri til et problem, sier utrykningsleder i Brannvesenet Sør i Lyngdal, Øyvind Hauan, til Lister24.

Brannvesenet rakk ikke å komme seg tilbake til stasjonen før de måtte snu etter melding om nok en brann. Denne var en kilometer fra Herdal, oppover mot Oppsalsbygda. Før de rakk frem hadde en sivilist slukket gressbrannen.

Det var to andre gressbranner i Lister mandag ettermiddag/kveld.

Først kom meldingen om at brannvesenet i Kvinesdal måtte rykke ut til en krattbrann på Halleland like over klokken halv fem mandag ettermiddag.

Litt før klokken i på kvelnden meldte brannvesenet i Farsund at de rykket ut for å ta seg at et bål som var ute av kontroll i Myrveien.