Trær skaper farlige trafikksituasjoner

Politiet fikk først en melding om at et tre lå i veien på fylkesvei 43 i Spind - ikke langt fra Viksvannet. Treet dekket ett kjørefelt og lå trafikkfarlig til. Politiet rykket ut til stedet og fikk assistanse til å få treet sagt bort. Dette arbeidet var nesten ferdig da Lister24 var på stedet rett før klokken 20.00. Trafikken ble dirigert manuelt, men ble kort tid åpnet for normal trafikk.

Like etterpå fikk politiet melding om at et tre var falt over veien ved Spind grendehus, samt et ved Åmdalsstranda på fylkevei 43 i Lyngdal.

Klokken 20.25 fikk politiet melding om nok et tre over fylkesvei 801 mellom Veggeland og Haddeland i Kvinesdal.

Klokken 20.55 kom ny melding om trevelt slik at veien er sperret. Denne gangen på fylkesvei 679 ved avkjørsel til Lindland.

Klokken 20.30 meldes det om tre som ha veltet på E39 østgående retning mellom Herdal og Flaten i Lyngdal. Vegtrafikksentralen er varslet i alle tilfeller.