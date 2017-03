Trafikkulykke på E39

En lastebil kolliderte med en bil på E39 i Lyngdal torsdag morgen. Ifølge politiet var det en person som ble sjekket av ambulansen etter trafikkuhellet. Trafikken går som normalt, melder politiet.

- Det som har skjedd er at personbilen har kommet vestfra, og lastebilen østfra. Lastebilen har svingt over veien inn mot bensinstasjonen. Før den kom helt over, traff personbilen baken på lastebilen, sier innsatsleder Bjørn Pedersen til Lister24.

Begge kjøretøyene er norskregistrerte.

- Det er ingen som har blitt skadet, fortsetter Pedersen.

Partene skriver skademelding. Politiet oppretter sak for brudd på vegtrafikklovens § 3.