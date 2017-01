Politiet meldte om trafikkulykke på E39 ved Mjåvatnet mellom Lyngdal og Feda rundt klokken 12.20 mandag. Politiet fikk melding om hendelsen 12.13.

Det ble først meldt at en person satt fastklemt i en bil som hadde kjørt ut av veien i grøfta. Litt senere meldte politiet at to biler hadde vært involvert i ulykken. I den ene bilen var det to personer, mens i den andre var en person. Ifølge politiet var det da ingen som satt fastklemt, og det er tilsynelatende ingen personskader.

Ulykken har skjedd i østgående felt.

Veien var åpen for trafikk igjen fra ca 12.30.

- Det som har skjedd er at det har kommet tre biler etter hverandre og så har de to bilene bak forsøkt å kjøre forbi. Sannsynligvis har ikke bil nummer to sett i speilen og så kjørt ut og truffet bilen som kom bakerst, forteller vår reporter på stedet.

- Den første bilen har sannsynligvis ikke sett noe til dette og bare kjørt videre.

Politiet bekreter klokken 13.33 via Twitter at ulykken har skjedd i forbindelse med forsøk på forbikjøring.

- En bil har hatt behov for bilberging. Tauet bort. Alle ble kjørt egevakt for sjekk. Politiet oppretter sak, heter det fra operasjonsleder.