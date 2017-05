Ulykken ble meldt politiet klokken 10.24, og har skjedd et par kilometer øst for Vatland.

Det skal være snakk om en bil som har gått rundt, og havnet på hjulene igjen. Det skal ha vært fire personer i bilen. Alle de fire er blitt kjørt til legevakten i Flekkefjord.

Alle nødetater rykket ut til ulykken.

E 39 var en periode stengt i begge retninger. Europaveien ble åpnet for trafikk i ett kjørefelt like over klokken 11. Ved 11.30-tiden pågår det bilberging på stedet.

