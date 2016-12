Brannvesenet i Lyngdal la klokken 15.07 ut melding via sin Twitter-konto om at de rykker ut på en trafikkulykke i Kvås.

Vår reporter Torrey Enoksen på stedet forteller at ulykken har skjedd omlag to kilometer nord for Kvelland.

- Bilen har havnet på taket. Det ser ut til at den har kommet for langt ut i veikanten, truffet en stein og slått kollbøtte flere meter før den landet, opplyser Enoksen.

Ifølge lege på stedet har det gått bra med sjåføren, en mann i 30-årene.