Brannvesenet i Birkeland rykket ut på trafikkulykke til fv 43 ved Neset i Hægebostad i 14.40 tiden torsdag. Det melder 110 Agder via sin Twitter-konto.

Klokken 15.16 melder politiets operasjonssentral at to biler har vært involvert og to personer er sendt til legevakten for sjekk.

Ulykken skal ha skjedd i Lygnaveien, ved Neset.