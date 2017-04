– Dersom de som bodde i huset hadde vært avsted på påskeferie, så hadde bildet vært et helt annet, påpeker utrykningsleder Kristoffer Salvesen i brannvesenet i Farsund etter at det mandag tok fyr i en varmvannsbereder i et hus i Livdekrona i Farsund.

Til alt hell var det folk hjemme som oppdaget brannenm fikk varslet brannvesenet og hold situasjonen deretter under kontroll med pulverapparat til brannvesenet kom.

– De gjorde alt rett, roser Salvesen.

Røykskade

Brannvesenet fikk melding om branntilløpet klokken 13.17 og rykket ut med alt tilgjengelig personell i Farsund. Situasjonen kom raskt under kontroll. Brannen spredte seg ikke, men det ble en del røykskader i huset. Men som nevnt kunne det gått mye verre dersom huset hadde stått tomt, slik mange hus gjør nå som mange er avsted på påskeferie.

Produksjonsfeil

Utrykningsleder Salvesen benytter anledningen til å minne om informasjonsskrivet som OSO Hotwater sendte ut tidligere, der det ble opplyst om produksjonsfeil på flere varmtvannsberedere.

– Vi vet at det er startet flere branner i varmtvannsberedere som følge av denne produksjonsfeilen. Vi vet ikke om det er dette som er årsaken her, men det er nærliggende å anta det, sier Salvesen, som ber folk som ikke ennå har sjekket sine varmtvannsberedere om å gjøre nettopp det.

Ti typer i faresonen

Det er 10 typer OSO varmtvannsberedere som har risiko for overoppheting i elektrisk tilkobling, og trenger ny elektrisk tilkobling.

Sjekk her om du har en av de utsatte berederne:

BEREDERTYPE: PRODUKT NR.: PRODUKSJONS NR.: (FRA TIL) Super S 120 – 2kW 800 0501 01/04/2010  31/01/2011 Super S 200 – 2kW 800 0502 01/04/2010  31/01/2011 Super SE 200 – 2kW 800 0516 01/04/2010  31/01/2011 Super SX 150 – 2(+2)kW 800 0601 01/04/2010  31/01/2011 Super S 300 – 3kW 800 0503 01/06/2009  31/12/2010 Super SX 200 – 3(+3)kW 800 0602 01/06/2009  31/12/2010 Super SX 300 – 3(+3)kW 800 0603 01/06/2009  31/12/2010 Super SC 150 – 3kW 800 0801 01/06/2009  31/12/2010 Super SC 200 – 3kW 800 0802 01/06/2009  31/12/2010 Super SC 300 – 3kW 800 0803 01/06/2009  31/12/2010