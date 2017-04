To til sykehus etter knivstikking

To personer kjørt sykehus Flekkefjord. Politiet fikk meldingen klokken 01.10.

Operasjonsleder Martin Ugland forteller at hendelsen skjedde på en privat adresse i Kvinesdal. Det er en kvinne som er knivstukket og er fornærmet i saken. To menn er siktet etter hendelsen. Den ene er siktet for knivstikking av kvinnen. Disse to er begge innlagt på sykehuset i Flekkefjord. En annen mann er pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse mot mannen som knivstakk kvinnen.

– Det er altså to gjerningsmenn, sier Ugland til Lister24.

Ugland forteller videre at det pågår taktisk og teknisk etterforskning.

– Vi regner med å få et bredere bilde av hendelsen i løpet av dagen, sier Ugland.

Begge som er innlagt på sykehus er utenfor livsfare skriver Fædrelandsvennen.