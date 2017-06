Natt til tirsdag ble to personer i Lister stoppet av politiet og kunne da ikke fremvise et gyldig førerkort. Den første personen, en 53 år gammel mann, kjørte MC uten førerkort i Lyngdal like over midnatt. Tre timer senere ble en mann fra Danmark stoppet i Kvinesdal. Den 49 år gamle mannen manglet ikke bare førerkort, han kjørte også uregistrert bil.

Begge forholdene er anmeldt.