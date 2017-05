To personer ble pågrepet av bevæpnet politi på E 39

– De to personene var etterlyst fra Agder politidistrikt. Beslag av våpen i bilen, opplyste Rogaland politidistrikt på Twitter.

Agder politidistrikt har ikke lagt ut opplysninger på Twitter foreløpig.

– Av hensyn til etterforskningen har jeg ingen kommentarer nå. Saken etterforskes utover dagen, sier operasjonsleder Eivind Formo til Lister24 ved 06.30-tiden mandag.

Politiadvokat Ole Martin Paulsen sa til fvn.no sent søndag kveld at bakgrunnen for pågripelsen er at det har vært en trusselsituasjon ved en bopel i en kommune vest i Vest-Agder.

Det kan være snakk om pengeinnkreving. Våpen skal ikke være brukt, selv om det ble funnet våpen i bilen.

De to som ble stoppet er i 40-årene og fra Rogaland.