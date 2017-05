Lista regnskapslag i Brooklyn Square i Vanse har hatt besøk av ubudne gjester to ganger i løpet av få dager; først natt til fredag og så i løpet av helgen.

– Et vindu var knust i inngangsdøra, og et pengeskrin er tømt. Vi vet ikke hvor mye penger som er stjålet, sier lensmann Jan Terje Aas etter at Farsund-politiet var på stedet tirsdag formiddag for å sikre spor.