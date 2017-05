Tilstanden uforandret

Meldingen om at en båt med to personer ombord hadde kilt seg fast under en brygge ved Abelsnes i Flekkefjord ble lagt ut på Twitter av politiet klokken 22.36 onsdag kveld. Ved 23-tiden ble båten lokalisert.

Etterhvert fikk man de to mennene på land, og klokken 23.20 ble 51-åringen fra Farsund hentet med luftambulanse og kjørt til sykehus i Stavanger. Han skal ha pådratt seg alvorlige hodeskader.

Den andre personen, en jevngammel mann fra Lyngdal, ble kjørt til sykehus i Flekkefjord. Han er nå utskrevet fra sykehuset.

Lyngdølen er avhørt av politiet, men etterforskningsleder Siv Tveit ønsker ikke å opplyse hva han har forklart.

– Saken er fortsatt under etterforskning, men vi har ikke konkludert når det gjelder hvorfor eller hvordan båten havnet under brygga i Abelsnes, sier Siv Tveit.

Kriminalteknikere fra Kristansand var torsdag på Abelsnes og gjorde sine undersøkelser. Båten er beslaglagt og tatt hånd om av politiet.

Det er tatt blodprøve av begge mennene, men dette er ren rutine. Det er ikke mistanke om at de to har kjørt båt påvirket av alkohol.

– Vi fortsetter etterforskingen neste uke; blant annet ønsker vi å få avhørt mannen som ligger på sykehus i Stavanger, sier Siv Tveit.

Stavanger Universitetssjukehus la torsdag ut melding om tilstanden til Farsund-mannen. Lister24 fikk fredag informasjon om at tilstanden er den samme; det vil si «alvorlig skadet, men stabil».

De to mennene jobber for et firma som hadde oppdrag ved en av oljeplattformene som ligger i opplag ved Flekkefjord.