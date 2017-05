Til legevakt etter krattbrann

– Vedkommende er avhørt og kan regne med en reaksjon fra politiets side, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt, John Repstad..

En kvinne som var på stedet og hjalp til under slukkingen er kjørt til legevakt etter å ha fått noe røyk i seg. Det skal ikke være snakk om alvorlig skade.

Det er flere hytter i området og brannen skal ha blitt slukket få meter før flammene nådde hyttene.

Politiets operasjonssentral meldte klokken 09.45 onsdag at det var observert røyk fra et område ved Hidreskog på Kvinesheia.

Klokken 10.30 kunne befalsvakt Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør opplyse at brannen var slukket og at brannfolkene fortsatt var på stedet for å etterslukke.

– 15–20 mål er svidd av. i kratt/ skogbrannen ved Hidreskog, opplyser Høyland.