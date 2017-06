– Bygningen består av fire leiligheter, og brukes som flyktningsboliger. Leilighetene har direktevarsling til politiet, og vi ble dermed varslet om en automatisk brannalarm. På grunn av tidspunktet tenkte vi det var noe alvorlig, og rykket derfor raskt ut, forteller utrykningssjef Kai Espen Feed til Lister24, og forteller videre at det også kom beskjed fra alarmsentralen 110 om at det var observert røyk i området.

Kraftig brann

Brannen startet i andreetasjen i den vestlige delen av bygningen, og spredte seg raskt videre til naboleilighetene. Brannvesenet rakk imidlertid å redde store deler av bygningsmassen i de to leilighetene mot øst.

– Leiligheten under har derimot store vannskader, mye mer enn de to andre. Brannen var tidlig ganske kraftig. Leiligheten hvor brannen startet ble derfor nedprioritert i slukningsarbeidet, da målet vårt var å redde så mye av naboleilighetene som mulig, forklarer Feed, som er fornøyd med brannvesenets innsats og hvor mye de klarte å berge.

Martine Kile Søyland

Årsak ukjent

Politiet var tidlig på stedet, og evakuerte 10 stykker. Disse ble tatt hånd om av kommunens kriseledelse og fraktet til rådhuset.

– Beboerne ble raskt evakuert, og opptrådte seg fint og rolig, sier Feed.

Politiet arbeider nå med å finne årsaken til brannen, men da Lister24 var på stedet søndag formiddag, er det den fortsatt ukjent.

– Hva som har forårsaket brannen er enda for tidlig å spekulere i, men vi har ikke gjort noen funn i området som tyder på noe uvanlig, forteller Feed.

Brannvesenet i Flekkefjord fikk bistand av Brannvesenet Sør i Kvinesdal. Restverdiredningen var også på stedet for å redde unna inventar, siden så store deler av bygningsmassen i den østlige delen ble reddet. I tillegg kom Teknisk etat i Flekkefjord for videre å sikre at røyk ble luftet ut og at tak var sette for regn.