Taubåt gikk ned

- Båten tok inn vann, og sank, like utenfor Skjoldnes i Farsund. Hendelsesforløpet ut over det er uvisst, sier redningsleder Trond Bjørnøy ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Lister24.

Det er Farsund Fortøyningsselskap som eier FFS Achilles. En av deres andre båter bisto for å berge de tre personene som var om bord. Den lokale redningsskøyta rykket også ut, men da de ankom stedet, var allerede de tre personene om bord berget.

Taubåten skal ligge på 25-30 meters dyp.

Mannskapet fra redningsskøyta skal ha plukket opp noe vrakgods på stedet fredag kveld.

- Det var fredag kveld ingen tegn til oljeforurensning, forklarer Bjørnøy.

Lister24 har imidlertid lørdag formiddag fått flere tips om oljesøl i sjøen.

Daglig leder John Willy Nilsen avviser at det har lekket ut olje fra den forliste båten.

- Alle tanker ble stengt av før vi gikk fra båten, og det er ikke snakk om lekkasjer. Det kan selvsagt ha kommet opp ørsmå mengder, og det er ingenting som skal til før det blir oljeflimmer på vannoverflaten. Hadde det vært en lekkasje, hadde ting sett helt annerledes, sier Nilsen til Lister24.

Hendelsen fant sted da taubåten FFS Achilles var på vei tilbake fra et oppdrag. Nilsen har foreløpig ingen forklaring på hva som skjedde.

- Inntil nå har vi fullt og helt konsentrert oss om å hindre forurensning og å ta hånd om de tre som var om bord. De går det bra med, forklarer John Willy Nilsen.

Han forteller at man nå vil sette i gang arbeidet med å lage en bergingsplan for å få hevet FFS Achilles.

Havnefogd Tom Egil Ravndal i Farsund opplyser at det per nå ikke er noe som tyder på at det er snakk om noen forurensning av betydning fra den forliste taubåten.

- Vi overvåker situasjonen, og er klar til å sette i verk tiltak dersom det skulle være behov for det. Når en båt går ned vil det alltid bli litt oljeflimmer på vannoverflaten, men per nå er det ingen grunn til bekymring, sier Ravndal.

Han opplyser at det lørdag formiddag er mannskaper fra brannvesenet ute på stedet med lenser, i tilfelle det skulle oppstå behov.