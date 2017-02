Stikkskader etter krangel

Onsdag kveld fikk politiet melding om en voldsepisode på et desentralisert asylmottak i Lyngdal. En mann av utenlandsk opprinnelse i 20-årene ble sendt til sykehuset som en direkte konsekvens av episoden. Halvannen time etter at politiet mottok meldingen, ble en mistenkt pågrepet for hendelsen ikke langt fra åstedet. Den siktede - en mann i 20-årene fra Syria - ringte selv politiet og meldte seg. Både fornærmede og den siktede er bosatt på adressen som episoden fant sted.

Grov kroppsskade

Siv Tveit, som er etterforskningsleder i saken, sa til Lister torsdag at mannen som er siktet i saken, er siktet for grov kroppskade. Hun ønsket på dette tidspunkt ikke å si noe hvorfor mannen var siktet for akkurat dette. Fredag kunne politiadvokat Liv Versland Seland fortelle at den siktede har erkjent de faktiske forhold i saken i avhør.

- Han har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Dette må vi komme tilbake til. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i fire uker uten restriksjoner.

- Hva med våpen?

- Han har erkjent å ha brukt kniv, svarer hun.

- Så den fornærmede hadde stikkskader da han ble kjørt til sykehuset?

- Ja, det hadde han.

Versland Seland vil ikke ut med hva den fornærmede sa i avhøret på sykehuset torsdag.

Ukjent motiv

Politiet vil heller ikke si noe om mulig motiv i saken. Hendelsen fant sted i en bolig i Hamran i Lyngdal. Boligen disponeres av Tokla. Tokla-sjef Torrey Klarens Nørsett vet ikke hva motivet bak knivstikkingen var, ifølge ham selv.

- Det kan jeg like gjerne spørre deg om. Jeg har absolutt ingen anelse. Jeg var selv på sykehuset i Flekkefjord sammen med en gutt som hadde falt på sykkel da jeg mottok meldingen, så jeg vet rett og slett ikke så mye om saken.

- Det jeg vet er han som ble skadet kom hjem fra sykehuset torsdag og det går bra med ham, fortsetter Nørsett.

- Hvor lenge har den siktede og fornærmede vært i landet?

- Det vet jeg ikke.