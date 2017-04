Steinras på E39

– Det gikk et ras der det meste ble fanget opp av en betongfender langs veien der. Litt av steinene havnet ut i veien, så vi valgte å stenge den for å rydde og for å gjøre videre undersøkelser, opplyser trafikkoperatør Stian Molteberg hos Vegtrafikksentralen til Lister24.

Raset gjør at trafikkanter må kjøre om gamle E39 via Liknes i Kvinesdal. Omkjøring er skiltet. Strekningen som er stengt er mellom Handelandtunnelen og Opoftetunnelen.

– Den samme strekningen skal uansett stenges i morgen tidlig på grunn av asfaltering og vedlikehold, sier Molteberg søndag formiddag.

Han ser på det som sannsynlig at veien forblir stengt til den planlagte stengingen tar til mandag morgen.

Molteberg kjenner ikke til at noen raset førte til noen skade på kjøretøyer. Raset gikk i 10-tiden.