Stanset trafikken på E39

- Vi har hatt melding om at to kjøretøyer har stått her i Lenebakken, men nå har vi fått melding om trafikken står i Osestadbakken. Nå har vi også fått ut på veien en veihøvel som fjerner snøen fra veibanen. Den kommer til å kjøre frem og tilbake til været gir seg, sier trafikkinspektør Reidar Bjerland.

Nede på Lene, et par hundre meter før den en kilometer lange stigningen fra Lene til Flaten, sto Bjerland og stanset vestgående trafikk. Bakgrunnen var enkel; Statens vegvesen ville forsikre seg om at veien var godt nok ryddet til at samtlige kjøretøy klarte å klatre opp den vel kilometer lange bakken med en høydeforskjell på nærmere 150 meter.

De siste årene har en rekke vogntog, som ikke har vært godt nok skodd for føret, blitt stående i denne bakken eller i Osestadbakken noen få kilometer lenger øst. Dette har igjen skapt store problemer for trafikkavviklingen på E39.

Onsdag ville vegvesenet være føre var med å prøve dirigere trafikken samtidig med at de lot brøytemannskapene kjøre i ett for å holde veien mest mulig ren for snø.

- Det har seg slik snøen er litt sleip. Selv om vi ikke har hatt så mye snø denne vinteren, regner jeg med at dette var en siste hilsen, smiler Bjerland