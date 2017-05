Sommerjobb til ti ungdommer

Kommunestyret i Farsund har møte torsdag. En prøveordning med nye sommerjobber for cirka ti ungdommer i helsesektoren er en av sakene som skal behandles.

Da kommunestyret skulle behandle budsjett og økonomiplan før jul, foreslo Beate Marie Johnsen (V) at det skulle presenteres en sak i løpet av våren 2017 for å se på mulighetene til å gi ungdommen sommerjobb i regi av kommunen. Saken har nå kommet opp og er behandlet av utvalg for oppvekst og kultur 4. april. Utvalgets flertall innstilte på å bevilge 150.000 kroner til tiltaket. Mindretallet innstilte på å bevilge 200.000 kroner. Det er med andre ord politisk flertall for en slik prøveordning med å gi ungdommer sommerjobb allerede i sommer.

Farsund kommune har utredet på hvilke områder det er behov for, og muligheter for, å ansette ungdommene. Administrasjonen påpeker at mange av de kommunale arbeidsoppgavene er spesialiserte slik at det er påkrevd med utdanning eller lengre opplæring. Det er likevel mange oppgaver man ser for seg at ungdommene kan utføre.

– Helsesektoren har behov for ansatte med tid til beboerne. Det er ønskelig med rom for å gå tur, tilrettelegging av aktiviteter og den gode samtalen, skriver rådmannen i sin vurdering av saken.

Videre:

– Ungdom kan være en særlig ressurs rettet opp i mot eldre. Møtet mellom generasjoner, tid til å spørre og lytte, og økt sosialt fellesskap er kvaliteter som etterspørres.

Rådmannen skriver at cirka ti ungdommer kan få sommerjobb i tre-fire uker dersom Listaheimen og Farsund omsorgssenter blir tilført 150.000 kroner for sommeren 2017.

Som nevnt tyder alt på at det er politisk flertall for en slik prøveordning. Når dette eventuelt vedtas torsdag, vil stillingene lyses ut.

– Erfaringene fra et slikt prosjekt må oppsummeres. Dersom forsøket videreføres, kan ordningen også utvides til andre enheter som melder om klare behov, skriver rådmannen i sin vurdering av saken.