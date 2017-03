Slagsmål i sentrum

Klokken 02.19 fikk politiet melding om slagsmål i Flekkefjord sentrum. Politiet opplyset at de kjenner identiteten til partene, og at Flekkefjord politistasjon følger opp saken over helgen.

