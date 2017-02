Sendt til sykehus etter voldsepisode

- Vi avhørte flere vitner i går kveld og vil fortsette etterforskningen i dag, sier leder for Driftsenhet Vest, Anne Margrethe Ruud, til Lister torsdag morgen.

Onsdag kveld fikk politiet melding om en voldsepisode på et desentralisert asylmottak i Lyngdal. En mann av utenlandsk opprinnelse i 20-årene ble sendt til sykehuset som en direkte konsekvens av episoden.

Halvannen time etter at politiet mottok meldingen, ble en mistenkt pågrepet for hendelsen ikke langt fra åstedet. Den mistenkte - en mann i 20-årene - ringte selv politiet og meldte seg. Mannen, som er siktet for volden, er i likhet med den skadede av utenlandsk opprinnelse og bor på adressen som voldsepisoden fant sted.

Fornærmede i saken er behandlet på sykehus og skal være utenfor livsfare, ifølge politiet. De ønsker ikke å si noe om omstendighetene rundt hendelsen på nåværende tidspunkt. Saken vil bli videre etterforsket av lensmannskontoret i Lyngdal.

- Jeg ønsker ikke å si noe om hendelsesforløpet da vi fortsatt etterforsker saken. Det jeg kan si er at vi har samlet opplysninger som gir oss et bilde om hva som kan ha skjedd. Jeg kan ikke gå ut med dette nå, sier Ruud.

Lyngdals Avis melder at episoden skjedde i et boligfelt på Hamran i Lyngdal. Asylmottaket som ligger her disponeres av Tokla. Det får avisen bekreftet av mottaksleder Edin Kavara. Avisen skriver også at det kan ha vært knivstikking.

- Det kan jeg ikke si noe om, sier Ruud til Lister.

- Vil den siktede bli avhørt i dag?

- Det er foreløpig ikke bestemt. Vi må ha tolk på plass for å gjennomføre avhøret, svarer hun.