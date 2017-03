I beste sendetid på NRK skal Karl Morgan Hegelstad fra Lyngdal kjempe om å bli «Norges tøffeste». I denne ukens Førhelg forteller han at han ikke angrer på at han ble med i den beinharde konkurransen, men innrømmer at han kanskje ikke hadde tenkt godt nok før han meldte seg på. I Førhelg denne uken får du også se militær action, og du får høre om biler som skal kjøre i opp mot 200 kilometer på gruslagte veier på Lista i helgen.