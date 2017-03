- Det er kommet inn flere tips; blant annet tips som går ut på at folk har observert personer som ligner på den savnede andre steder i distriktet, sier operasjonsleder Geir Andersen til Lister søndag formiddag.

Les ogs: Letingen er avsluttet

Letingen etter Øyvind Olsen ble avsluttet lørdag kveld uten resultater. Da hadde letingen foregått siden fredag morgen.

- Det er bestemt at leteaksjonen offisielt er avsluttet. Nå er vi avhengig av tips fra publikum for at det skal bli satt i gang nye søk, sa innsatsleder Knut Ås klokken 19 lørdag kveld.

I samråd med savnedes familie offentliggjorde politiet fredag kveld navn og foto av 20-åringen fra Farsund som har vært savnet siden fredag morgen.

Øyvind Olsen og er 178 cm høy. Det antas at han forsvant fra bopel i Mosvoldveien natt til fredag. Han er slank, har glatt brunt hår av middels lengde, "tredagers" skjeggvekst med bart iført sort parkas, trolig mørke benklær og beige vinterskoletter.

Beboere i Farsund anmodes om å sjekke egen eiendom, herunder boder og garasjer.

Politiet ønsker tips om observasjoner av savnede.

Tips kan ringes inn til politiet på telefon 02800.

Store styrker deltok i leteaksjonen på lørdag.Sivilforsvaret stilte med 75 personer og Røde Kors med 38. I tillegg deltok seks hunder fra Norske Redningshunder og seks politibetjenter som hadde to hunder med seg.

Klokken 13 presiserer Farsunds lensmann Jan Terje Aas at det jobbes på spreng med å få oppklart saken, selv om den offisielle leteaksjonen er avsluttet.

- Vi sjekker flere spor, men 20-åringen er fortsatt ikke funnet. Jeg vil igjen oppfordre folk til å sjekke egen eiendom. Vi ønsker også at folk som har kamera stående rundt forbi om å sjekke disse, sier lensmannen til Lister24.