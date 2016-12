Rykket på brann

Politiet i Agder har fått melding om branntilløp i bolig i Lygnaveien i Eiken i Hægebostad kommune.

- Nødetater på vei, heter det fra operasjonsleder i politiet via Twitter klokken 15.55.

Vakthavende overbefal i Brannvesenet sør, Torbjørn Høyland, opplyser til Lister24 klokken 16.18 at brannmannskapene var tidlig på stedet og fikk slukket branntilløpet.

- Det er ingen dramatikk i situasjonen, opplyser han.

Politiet opplyser klokken 16.42 via Twitter at det har brent på et rom i 2.etasje.

- Foreløpig ukjent årsak, men slukket nå. Sak opprettes og etterforskes, heter det fra operasjonssentralen til Agder-politiet.