Mistet lappen på omkjøringsveien

En sjåfør mistet lappen under en kontroll som Utrykningspolitiet hadde på fylkesvei 461 ved Gluggevann på Kvinesheia onsdag kveld. I tweeten fra Politiet i Agder står det ikke hva vedkommende mistet lappen for, men det heter at høyeste hastighet ble målt til 99 km/t i 80-sonen. Man må kjøre minst i 116 km/t for å miste lappen i en slik sone. Uansett førte kontrollen til at også en annen sjåfør fikk et forelegg for fart. Kontrollen ble avholdt mellom klokken 18 og 19. Det er for tiden omkjøring via den gamle europaveien på grunn av veiarbeid på E39. Dermed blir det ekstra mye trafikk forbi Gluggevann.