Operasjonssentralen la ut melding klokken 23.58. Bilføreren hadde da fått førerkortet beslaglagt.

Fredag morgen får Lister24 opplyst at føreren er i 50-årene og fra Lyngdal.

– Bilen kom borti i midtrabatt eller fortau og gjorde et rundkast. Føreren ble kjørt til sykehus i Flekkefjord for kontroll. Det er ingenting som tyder på at mannen er alvorlig skadet, sier operasjonsleder Eivind Formo.

Det er tatt blodprøve av mannen, som altså mistenkes for kjøring i påvirket tilstand.