Debatten ble ledet av lokalavisen Agders redaktør Kristen Munksgaard, og i panelet satt i tillegg til sykehusdirektør Jan Roger Olsen, stortingspolitikerne Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Lyngdal, Ingunn Foss (H) fra Lyngdal, Odd Omland (Ap) fra Kvinesdal, Kjersti Toppe (Sp) fra Bergen, Olav Elvestuen (V), samt stortingskandidatene Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord og Mali Steiro Tronsmoen (SV) fra Tromsø.

I forslaget som sykehusdirektøren la fram mandag for en uke siden, ble det gjort klart at han ønsker å legge ned traumemottaket på sykehuset i Flekkefjord. Dette som følge av at han ikke ønsker å ha akuttkirurgi på sykehuset.

- Alle enige

Etter en innledning der politikerne var skjønt enige om at akuttkirurgi og traumamottak må bestå i Flekkefjord, ble sykehusdirektøren bedt om å ta ordet.

- Som du hører er alle enige, bortsett fra deg, sa møteleder Kristen Munksgaard.

- Dette er et komplisert bilde, og jeg har respekt for bekymringen i Flekkefjord. Jeg har vært direktør i 13 år, og vi satser på sykehuset i Flekkefjord. Det skal bestå. Aktiviteten har aldri vært så høy som nå, sa Olsen.

- At det foreslås å legge ned akutt og traume er ikke på grunn av økonomi, men grunnet kvalitet. Etter at mage og tarmkirurgi ble lagt ned i 2015, har kvaliteten blitt dårligere ved sykehuset. Pasientgrunnlaget er også vesentlig årsak til vedtaket, understreket Jan Roger Olsen.

Disse uttalelsene førte til buing fra salen.

Volda og Stord

- E 39 er stengt 16 dager i året. Kan vi ikke vente med denne diskusjonen til 2019 og vi er kommet noen skritt lenger når det gjelder veiutbyggingen, sa Gisle Meininger Saudland fra Flekkefjord og fikk applaus.

- Det er en litt underlig diskusjon vi holder på med. Volda og Stord har omtrent samme befolkningsgrunnlag som Flekkefjord. På disse stedene har det ikke vært snakk om å legge ned funksjoner, sa Hans Fredrik Grøvan.

Også han fikk applaus fra publikum.

Odd Omland gjorde det klart at hans parti tidlig hadde flagget sitt standpunkt om å bevare akutt og traume.

- Ansvaret ligger nå hos Høyre, understreket Ap-politikeren.

Direktøren hadde ordet igjen og understreket nok en gang at han ønsker å videreutvikle sykehuset i Flekkefjord. Men stikkord for Olsen er kvalitet og pasientsikkerhet.

- Jeg er lei av at vi hele tiden skylder på hverandre. Noe annet enn at Flekkefjord sykehus beholder akutt og traume er helt uakseptabelt, sa Gisle Meininger Saudland.

- Jeg kan love at Ap skal gjøre det vi kan for at Flekkefjord får beholde de aktuelle funksjonene, sa Odd Omland.

Vil si klart ifra

- Jeg er glad for at Olsen sier at han vil videreutvikle sykehuset i Flekkefjord. Det skal lokalpolitikerne og engasjementet i befolkningen ha mye av æren for, sa Mali Steiro Tronsmoen fra SV.

Hun fortsette: - Vi trenger et politisk skifte her i landet. Det viser denne saken.

Olav Elvestuen (V) slo klart fast at politikerne vil si klart ifra hvis sykehusets styre på torsdag sa seg enig i direktørens forslag.

– Flekkefjord har en avstand til de andre sykehusene som gjør at det selvsagt må være et fullverdiig sykehus i byen. Det har vi vært helt tydelig på hele tiden. Sykehusplanen sikrer at Flekkefjord sykehus skal opprettholdes og ha et akuttilbud. Vi mener det også innebærer at sykehuset skal ha et traumetilbud, sa han.

Gode råd?

Odd Omland ble spurt av Kristen Munksgaard om han hadde gode råd å gi til styreleder Camilla Dunsæd fra Kvinesdal i forkant av torsdagens styremøte.

- Jeg tror hun skjønner signalene og kjenner trykket, men det er selvsagt opp til henne å vurdere saken på eget grunnlag, sa Omland.

Da var den politiske debatten foreløpig over. Publikum i salen fikk stille spørsmål til panelet.

Runar Nilsen mener debatten om nedleggelse av traume og akutt burde vært totalfredet frem til ny E39 står klar.

- Det er galskap og uforsvarlig å legge dette ned nå. Det skjer så mange ulykker på E39 og veien blir stengt i mange timer hver eneste gang, sa Runar Nilsen blant annet.

Usikkerheten

Sverre Rafoss mente man ikke var kommet "en tøddel nærmere" en grei løsning i sykehussaken. Han var opptatt av E39 som kunne være stengt i timevis på grunn av ulykker. Han mente også at flere dyktige kirurger hadde lyst til å komme til Flekkefjord, men de kviet seg for å søke jobb på grunn av usikkerheten.

Ingeborg Haukom fra Flekkefjord Venstre spurte Jan Roger Olsen om det var tatt hensyn til hva de forskjellige kommunene i Lister mener om saken.

- Alle kommunene har gitt utrykk for at de ønsker å beholde akutt og traume i Flekkefjord. Til og med Arendal har støttet oss, sa Haukom.

Sten Sørensen fra Lyngdal KrF spurte Jan Roger Olsen hvorfor sykehusene i Volda og Stord med samme befolkningsgrunnlag som Flekkefjord får beholde akuttfunksjonen.

- Du bør høre på rådene fra alle forskjellige hold her lokalt. Jeg vil oppfordre styret til å si ja til Flekkefjord på torsdag, sa Sørensen.

Rakk opp hånda

Tidligere stortingsrepresentant Rolf Terje Klunglund fra Feda oppfordret panelet og villle at alle som ønsket å beholde akutt og traume i Flekkefjord skulle rekke opp hånda. Alle stakk den ene hånda i været bortsett fra en person; sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Politikerne fikk sine korte sluttinnlegg.

Ingunn Foss minnet alle på at uansett hva styret vil bestemme seg for så går saken videre til helseminister Bent Høie. Hun trakk frem alle funksjonene Flekkefjord har idag, og var opptatt av at man også i fremtiden skulle ha kvalitet i alle ledd.

Hans Fr. Grøvan sa det slik: - Jeg kom til Lister for 30 år siden; da hadde vi sykehus både i Flekkefjord, Mandal og Flekkefjord. Nå har vi kun ett sykehus. Det er viktig at vi tar vare på lokalsykehuset vi har. Det er snakk om folks trygghet. KrF ønsker at vi beholder både akutt og traume.

Odd Omland synes møtet hadde vært avklarende.

- Olav Elvestuen har kommet med klare signaler om hvilke føringer Høyre, Venstre og Frp vil legge frem når ministeren får saken på bordet, sa Omland.

Da var møtet slutt, etter at paneldeltagerne fikk blomster i form av en rød rose. Også styreformann Camilla Dunsæd fikk blomster med håp om et godt vedtak på torsdag.