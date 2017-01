Mann til sykehus etter bilulykke

Politiet fikk meldingen klokken 11.19. Politiet skriver på Twitter at mannen har kjørt inn i en bil som har trillet inn i en tredje. Mannen skal være lettere skadet.

- Det som har skjedd er at det siste kjøretøyet (den blå) som står her kom kjørende fra sentrum i Strandgaten, og av en eller annen årsak så ha bilen kjørt i inn i to parkerte biler, det vil si kjørt inn i en parkert bil som igjen har blitt skjøvet inn i en annen bil. Vedkommende er hentet av ambulanse og kjørt til Flekkefjord sykehus, sier politibetjent Lasse Moe til Lister24.

Det er snakk om en eldre mann som kjørte bilen som forårsaket ulykken.

- Er det mistanke om promillekjøring eller lignende?

- Nei, det har vi ikke mistanke om. Vi vet ikke årsaken til enda, så det må vi finne ut av ved videre etterforskning. Førerkortet er foreløpig ikke beslaglagt, sier Moe.

- Hva vil skje videre i saken nå?

- Nå blir bilene fjernet, og de som eier de bilene som er blitt påkjørt har blitt varslet og informert om forholdet. Så oppretter politiet sak på forholdet og etterforske saken på vanlig måte som et ordinært trafikkuhell, sier Moe

- Hva kan du si om skadene på bilene?

- Det er relativt store skader på en av bilene og små skader på de to andre, sier Moe.