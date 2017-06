Like over klokken ni mandag kveld stakk en tung motorsykkel fra en kontroll. Politiet melder at føreren er gjenkjent og at en anmeldelse vil bli skrevet.

En halvtime senere stanset politiet en annen tung motorsykkel, da i Skolegata i Lyngdal. Føreren, en 25 år gammel mann, har ikke gyldig førerkort og sak blir opprettet.