Letingen er avsluttet

- Det er bestemt at leteaksjonen offisielt er avsluttet. Nå er vi avhengig av tips fra publikum for at det skal bli satt i gang nye søk, sier innsatsleder Knut Ås til Lister24 klokken 19 lørdag kveld.

I samråd med savnedes familie offentliggjorde politiet fredag kveld navn og foto av 20-åringen fra Farsund som har vært savnet siden fredag morgen.

Les også: Fortsetter søk etter Øyvind (20)

Øyvind Olsen og er 178 cm høy. Det antas at han forsvant fra bopel i Mosvoldveien natt til fredag. Han er slank, har glatt brunt hår av middels lengde, " tredagers" skjeggvekst med bart iført sort parkas, trolig mørke benklær og beige vinterskoletter.

Beboere i Farsund anmodes om å sjekke egen eiendom, herunder boder og garasjer.

Politiet ønsker tips om observasjoner av savnede.

Tips kan ringes inn til politiet på telefon 02800.

- Vi har søkt over store områder både fredag og lørdag, og 20-åringen er sporløst borte. Vi har grunn til å tro at han har tatt med seg ryggsekk og ekstra tøy. Hva han ellers har med seg vet vi ikke, sier Knut Ås.

Han ledet lørdag store letemannskaper. Sivilforsvaret stilte med 75 personer og Røde Kors med 38. I tillegg deltok seks hunder fra Norske Redningshunder og seks politibetjenter som hadde to hunder med seg.