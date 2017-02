Ifølge Agder fikk politiet melding om at noen hadde sett noe på isen i Grisefjorden tirsdag ettermiddag, og at de fryktet at noen hadde gått gjennom.

Båten til brannvesenet i Flekkefjord rykket ut på fjorden med blant annet dykkere om bord. Det ble søkt lenge og stort, men ingenting ble funnet.

Politiet har så langt ikke tvitret om hendelsen.