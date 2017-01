Kvinne til sykehus etter kollisjon

Ulykken skjedde mandag kveld.

Ifølge en tweet fra Agder politi OPS kjørte bilen av Austerdalsvegen i Kvinesdal. Føreren skal ha vært ved bevissthet og er kjørt til sykehus. Ved 20.30-tiden opplyset sykehuset i Flekkefjord at kvinnen var lettere skadet.

Like før klokken 20 tvitret politiet at politiet er ferdig på stedet og at bilen taues bort.

- Bilen ble fraktet til Hunsbedt bil, opplyste operasjonsleder til Lister klokken 20.15.

Politipatruljen hadde da kjørt til sykehuset i Flekkefjord for å kontakte bilføreren om hendelsen.

Ved 21-tiden opplyser politiet at det ikke er mistanke om kjøring i påvirket tilstand, men at det imidlertid tas beslag i førerkortet av medisinske årsaker. Politiet oppretter sak.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 18.23.