En bil skled av veien i Dragedalen i Lyngdal sent lørdag kveld. Ingen personer ble skadet. Politiet meldte om veldig glatt på veien, da hendelsen ble loggført klokken 00.05.

Les også: Trafikkontroll i Lyngdal

Klokken 01.20 ble det meldt at en mann var slått over øyet på et utested i Kvinesdal. Mannen ble kjørt til sjekk hos legevakten.