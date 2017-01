Kjørte på skjær

Hovedredningssentralen fikk sent mandag kveld melding om at han fritidsbåt med fire personer hadde kjørt på skjær ved Søndre Katland. Da redningsskøyta «Oscar Tybring IV» kom til stedet ble det raskt tatt en vurdering om at de fire personene, som på dette tidspunkt, hadde tatt seg opp på en holme, måtte plukkes opp av et helikopter. Årsaken til dette var høy sjø og mange skjær i området som gjorde det for risikabelt for RS «Oscar Tybring IV» å gå inn, melder Redningsselskapet.

Hovedredningsselskapet skriver på samme sted at helikopteret var framme 00.17. Det ble da meldt tilbake at det ikke var snakk om noen personskader.

Båten - en 46 fots treskøyte - står fortsatt på skjæret ved Katland.

Mannskapet på redningsskøyta var skipper Christian Steimler Knudsen, maskinsjef, Jan Stuhr og styrmann Jan Adolfsen.