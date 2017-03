Klokken 18.03 lørdag fikk politiet melding om at du personer var låst inne i en butikk i Lyngdal.

- De ansatte forsvant ut og låste døra. Da var shoppingen over for denne gang for trege kunder, skriver Agder politi OPS på Twitter.

Litt senere melder politiet at daglig leder er varslet og skal sørge for at kundene blir låst ut.