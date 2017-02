Politiet fikk meldingen klokken 03.27 da innbruddsalarmen gikk.

Vaktmester Sigurd Olsen forteller i morgentimene til Lister24 at han ikke har vært i Listahallen enda slik at han foreløpig ikke kan si så mye om innbruddet. Han forteller at innbruddsalarmen i hallen ble utløst.

Det er uvisst om noe er stjålet.

Politiet skrev på Twitter at det var innbrudd i en bedrift, men det er altså Listahallen som eies av Farsund kommune det er snakk om.