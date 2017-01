Lørdag morgen skriver politiet på Twitter at det har vært et innbrudd på et gårdsutsalg på Sira i Flekkefjord kommune. En dør er brutt opp og noen kontanter er stjålet. Det blir åstedsundersøkelse i løpet av dagen og opprettet sak på forholdet.

Politiet fikk meldingen klokken 06.41 lørdag morgen.