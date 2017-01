Politiet fikk melding fra sjåføren om at det var funnet en bombetrussel i bussen som da var blitt parkert like ved Lyngdal rutebilstasjon bak Lyngbygget, klokken 16.02.

Les også Politiet stengte av stort område Politi ikledd hjelmer og skuddsikre vester tok seg i 17-tiden tirsdag inn i en parkert buss.

En halv times tid senere var hele området rundt rutebilstasjonen og inn til naboeiendommer avsperret.

Iført sikkerhetsutstyr som vester og hjelm, tok tre politibetjenter seg inn i bussen ved 16.55-tiden. Etter å ha gjennomsøkt alle setene med kraftige lommelykter, åpnet de lukene til bagasjerommet som ligger under passasjerkabinen. Rommene ble grundig gjennomlyst og undersøkt, men ingenting ble funnet. Ved 17.20-tiden ble undersøkelsene avsluttet.

Klarerte bussen

- Det som har skjedd, er at det ble funnet en lapp med en bombetrussel av sjåføren da han var i ferd med å rydde kjøretøyet tirsdag. Folkene våre som har vært på stedet har ingenting funnet, og bussen er nå klarert. Det var ingen bomber i bussen, sier operasjonssjef Geir Andersen ved Agder politidistrikt til Lister24 tirsdag ettermiddag.

Rykte om bombe

Hendelsen ved Lyngbygget førte til at del tilskuere dukket opp utenfor sperringene for å se hva som skjedde. Videre begynte ryktene å florere om at det var kommet en bombetrussel mot bussen. Dette ble senere bekreftet både av politiets innsatsleder på stedet og av operasjonssentralen.

Noen hundre meter fra stedet hvor bussen ble undersøkt sto to ambulanser og helsepersonell klar til å kjøre inn i området dersom det var nødvendig.

Pågrepet

- Jeg vil ikke gå ut med hva som sto på lappen som ble funnet, annet enn at det var en bombetrussel. Vi ser alvorlig på saken, og den vil bli videre etterforsket av Lyngdal lensmannskontor. Vi har foreløpig ingen mistenkte sa operasjonssjef Andersen.

Dette endret seg i løpet av kvelden. Operasjonssentralen tok selv kontakt med Lister24 i 20.20-tiden for å opplyse at en person var pågrepet i saken. Dette skjedde i Kvinesdal i 19-tiden. Mannen hadde selv tatt kontakt med politiet etter å ha lest om saken på nettet.

Vedkommende har ifølge politiet erkjent forholdet, og satt tirsdag kveld i avhør. Han ble pågrepet i Kvinesdal, men fraktet til Lyngdal der han ble avhørt på lensmannskontoret.

Onsdag morgen opplyser operasjonsleder Audun Eide at mannen er i 30-årene. Mannen er utenlands statsborger. Politiet ønsker ikke å gå ut med bosted utover at mannen er fra Vest-Agder. Etter avhøret ble han sluppet fri.