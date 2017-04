Bygningen er overtent og brannvesen er på stedet. Det skal ikke være personer i huset. Det skriver politiet på Twitter. Politiet fikk meldingen klokken 13.15 påskeaften.

Klokken 14.40 opplyser politiet at huset er totalt nedbrent og at en 13 år gammel gutt er noe brannskadet i et ben. Han er kjørt sykehus for behandling. Det pågår fortsatt etterslukking.