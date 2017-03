Klokken sju søndag morgen fikk Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) melding om at en fritidsbåt ligger og driver i sjøen utenfor kjøpesenteret Amfi i Farsund. Man antar at årsaken er at fortøyningen er slitt, men tar ingen sjanser og sender ut redningsskøyta for å sjekke situasjonen. HRS koordinerer.

Bildene som en leser sendte avisen ved 10-tiden viser at båten var i drift noen hundre meter innover Listerveien.